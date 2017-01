Diks volgende verloren zoon die terugkeert bij Vitesse

Kevin Diks keert terug bij Vitesse. De Gelderlander meldt dat de rechtsback voor de rest van het seizoen gehuurd wordt van Fiorentina. Diks is na Alexander Büttner de tweede verloren zoon die deze transferperiode terugkeert in Arnhem. Afgelopen zomer begonnen ook Ricky van Wolfswinkel en Adnane Tighadouini aan hun tweede periode in de Gelredome.