Dijks naar Norwich: hoe verging het zijn landgenoten?

Dennis van Wijk (1982-1986)

De eerste landgenoot die de kleuren van Norwich City verdedigde was Dennis van Wijk. Hij is ook gelijk de Nederlander die het langst voor de club uitkwam. Na slechts twee wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax ging de linksback al op negentienjarige leeftijd het avontuur aan in Engeland. Zijn derde seizoen bij Norwich City was een bijzondere. De club degradeerde uit de hoogste competitie, maar won ook de League Cup. In de finale (1-0) zagen 100.000 toeschouwers hoe Van Wijk met een oliedomme handsbal een strafschop veroorzaakte. Tegenstander Sunderland schoot vanaf elf meter naast en als eerste Nederlander won Van Wijk op Wembley een finale. Een jaar later vierde hij ook het kampioenschap in de Second Division, waarop hij zijn carrière vervolgde bij Club Brugge.





De handsbal van Dennis van Wijk in de League Cup-finale (vanaf minuut 2.00)



Raymond de Waard (2000-2001)

De minst bekende naam in het rijtje is toch wel die van Raymond de Waard. Hij leidde in Nederland een anoniem bestaan als voetballer van Excelsior en Cambuur. In de zomer van 2000 klopte Norwich City ineens aan. De club maakte ruim 200.000 pond over naar Leeuwarden en had hoge verwachtingen van de aanvaller. De Waard kon het echter niet waar maken in de First Division, de toenmalige naam van het tweede Engelse niveau. Na dertien optredens, waarvan acht als invaller, werd zijn contract in maart 2001 al weer ontbonden. Via AZ en RBC Roosendaal belandde De Waard uiteindelijk in het amateurvoetbal.



Fernando Derveld (2000-2001)

Enkele maanden voor de transfer van De Waard, maakte ook Fernando Derveld de overstap naar Norwich City. Bij Haarlem maakte de verdediger blijkbaar dermate veel indruk dat The Canaries in hem een welkome versterking zagen. Het werd geen succes. In 2001 volgde een uitleenbeurt aan West Bromwich Albion, waarna Derveld zijn heil zocht in Scandinavië. Avonturen bij SC Heerenveen en FC Dordrecht liepen later uit op een teleurstelling, waarna enkel clubs als Baronie en Leonidas het nog aandurfden. Buiten het veld viel Derveld op met het maken van schilderijen, waarvan in zijn tijd bij Esbjerg fB enkele exemplaren werden verkocht voor het goede doel. Later was hij in de Verenigde Staten onder meer trainer van de vrouwenploeg van de Dayton Dutch Lions.







Jurgen Colin (2005-2007)

Tijdens zijn opmerkelijke carrière wisselt Jurgen Colin bijna ieder seizoen van werkgever. Norwich City is een van de weinige clubs waar de centrale verdediger het langer dan één seizoen volhield. Op Carrow Road kwam Colin tot 58 competitiewedstrijden, waarin Norwich twee keer in de middenmoot eindigde van het Championship. Zijn prima prestaties in het groengeel leverde hem zelfs een transfer naar Ajax op, waar hij nog twaalf Eredivisieduels in de hoofdmacht speelde. Inmiddels is Colin 36 jaar en voetbalt hij nog altijd. Als speler van Torpedo Koetaisi jaagt hij tegenwoordig de aanvallers in de Georgische competitie de stuipen op het lijf.



Maceo Rigters (2008-2009)

Van de zeven Nederlanders die bij Norwich City speelden, maakte Maceo Rigters toch wel de minste indruk op de fans. Als huurling van West Bromwich Albion kreeg hij in het voorjaar van 2008 welgeteld 27 minuten de kans, verdeeld over twee invalbeurten. En dat terwijl hij bij zijn overstap naar Norwich nog zo hoopvol was. "De ploeg speelt net als Jong Oranje in een 4-4-2-systeem, waarbij voor mij de rol als diepe spits is weggelegd", verwees Rigters naar het grootste succes in zijn carrière; het jeugd-EK van 2007. Rigters zou nergens meer slagen en op 30-jarige leeftijd dook hij op in de krochten van het amateurvoetbal, bij het Amsterdamse ZSGO/WMS.



Leroy Fer (2013-2014)

De enige Nederlander die interlands speelde in zijn tijd als Norwich-speler is Leroy Fer. Sterker nog, de middenvelder was met een machtige kopbal tegen Chili trefzeker op het WK van 2014. Na dat toernooi keerde de oud-Feyenoorder niet meer terug op Carrow Road. Queens Park Rangers tikte tien miljoen euro af en behield Fer voor zodoende de Premier League. In zijn enige seizoen als kanarie degradeerde hij immers naar het Championship. Fer kwam bij Norwich tot 29 optredens in de Premier League, waarin hij goed was voor drie treffers.







Ricky van Wolfswinkel (2013-2015)

In het teleurstellende seizoen 2013/2014 maakte ook Ricky van Wolfswinkel onderdeel uit van de selectie van Norwich City. Liefst tien miljoen euro maakte de club over aan Sporting Portugal, waar het jeugdproduct van Vitesse zo makkelijk scoorde. Zijn debuut in de Premier League was veelbelovend. Met een prachtige kopbal bezorgde hij Norwich een punt tegen Everton (2-2). Het zou ook gelijk zijn laatste competitietreffer in Engelse dienst betekenen. Doelpunten bleven uit in de 24 Premier League-duels die de spits vervolgens nog speelde. The Daily Mail nam hem op in het elftal met grootste miskopen van het seizoen. Tijdens verhuurperiodes bij Saint-Étienne en Real Betis ging het al niet veel beter, waarop Van Wolfswinkel in de zomer van 2016 terugkeerde in de Eredivisie.