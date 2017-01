West Ham United is teleurgesteld in vertrokken Payet

“De club wil graag zwart op wit zijn oprechte teleurstelling uiten dat Dimitri Payet niet dezelfde betrokkenheid en respect heeft getoond aan West Ham, als de club en de fans voor hem”, schrijft David Sullivan, voorzitter van The Hammers, op de clubwebsite. “Vooral nadat hij vorig jaar nog is beloond met een nieuw contract voor 5.5 jaar.”



“De beslissing om Payet te verkopen kwam overeen met de wens van manager Slaven Bilić en is in het belang van de eenheid binnen de selectie. Als ik eerlijk ben hadden mijn bestuur en ik hem echter graag hier gehouden om een voorbeeld van hem te maken. Geen speler is groter dan de club.”



In Frankrijk tekende Payet een contract tot 2021 bij Olympique Marseille, waar hij eerder al speelde. “Hij had weinig tijd nodig om de harten van de supporters van West Ham United te veroveren”, schrijft L’OM over de middenvelder. “Welkom thuis, Dimitri!”