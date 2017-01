Vertrek Bojan doet Stoke-fans pijn: "Goodbye my lover"

FSV Mainz maakte zondag bekend dat Bojan Krkic het seizoen afmaakt in Duitsland. De Spanjaard, die in het verleden uitkwam voor FC Barcelona en Ajax, voelde zich niet meer op zijn plek bij Stoke City en wilde daarom verkassen.

Veel fans van de Engelse club lieten via Twitter blijken de transfer van de publiekslieveling te betreuren. De emotionele uitingen gingen gepaard met de nodige gebroken hartjes.

This wound will never heal @BoKrkic pic.twitter.com/jVOqEb9X9c — Elliot Hackney (@ElliotHackney) 29 januari 2017

Just thrown myself out of the transfer window — DUCK MAGAZINE (@DUCKmagstoke) 29 januari 2017