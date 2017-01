GAE-aanvaller Wolters kan naar Amerika en ADO

“Het is concreet. Het voorstel zit in de mailbox”, zegt Louis Laros, zaakwaarnemer van Wolters, over de interesse vanuit de Amerikaanse Major League Soccer tegenover Fox Sports. Het is niet bekend welke club de eigenzinnige buitenspeler wil aantrekken.



"De interesse van ADO is er zeker, maar we zitten pas in de orïentatiefase", vervolgt Laros. "We hebben meer opties en we moeten overal nog induiken. Een overeenkomst met wie dan ook is er op dit moment niet." De club van trainer Željko Petrović zou Wolters mogelijk willen ruilen voor Ludcinio Marengo, die uit Den Haag wil vertrekken.