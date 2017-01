'Clubman' Van der Maarel verlengt contract bij FC Utrecht

“We zijn er blij mee dat we Mark langer aan ons hebben gebonden”, zegt technisch manager Erik ten Hag, die eveneens hoofdtrainer is, op de clubwebsite. “Mark is iemand die weet wat er van hem wordt verwacht, binnen en buiten de lijnen. Hij speelt altijd volledig in dienst van de ploeg en van de club. Bovendien is Mark, met zijn voortreffelijke inzicht en winnaarsmentaliteit, een belangrijke speler in de kleedkamer.”



De 27-jarige Van der Maarel maakte in 2008 de overstap van Haarlem naar de club uit de Domstad. Sinds 2009 komt hij uit voor het eerste elftal van de club, waar hij tot dusver bijna 200 wedstrijden voor speelde. Vorig seizoen leek de verdediger de club transfervrij te verlaten, maar hij tekende later alsnog een nieuw contract bij FC Utrecht.