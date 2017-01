Roda JC slaat weer toe: El Makrini tekent in Kerkrade

Ton Caanen, technisch directeur van de Limburgse club, is blij met de komst van El Makrini. “Mohamed stond al enige tijd op ons lijstje. Hij is basisspeler bij Odense BK en we zijn verheugd dat hij desondanks de overstap naar ons maakt. Hij kent het Nederlandse voetbal en heeft ervaring in de Eredivisie.”



De 29-jarige El Makrini maakte in de zomer van 2015 de overstap van Cambuur Leeuwarden naar de Deense club. Hij speelde dit seizoen zestien wedstrijden voor de huidige nummer dertien van Deense Superligaen. Eerder speelde hij voor FC Den Bosch.