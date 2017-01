Video: Dybala weigert Allegri hand te schudden na wissel

Graziano Pelle werkte zich begin oktober in de nesten bij het Italiaanse elftal. Na een wissel weigerde de oud-speler van Feyenoord bondscoach Gian Piero Ventura een hand te geven en werd uit de selectie gezet. Wanneer Massimiliano Allegri destijds bondscoach van Italië was, was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest.