José Mourinho is niet kritisch op spelers die voor China kiezen

“Ik ben niet kritisch op spelers die voor China kiezen, maar kijk er ook niet positief tegenaan”, zegt José Mourinho tegenover GQ Magazine. “Ik denk dat dat een keuze voor die spelers zelf is. Ik ben niet kritisch op spelers die een waanzinnige finciële situatie verkiezen boven het echte voetbal. Het is hun keuze en hun leven. Andere trainers zijn wel kritisch op sommige spelers, maar ik niet.”



“Als een speler 31 of 32 is en ze gaan een paar jaar naar China om later terug te keren met een volle bankrekening, oké”, vervolgt de trainer. “Als ze jong zijn en ze kunnen in de beste competities van de wereld spelen en ze kiezen toch voor China, oké. Tot ziens en wees gelukkig daar.”



“Ik heb ook een groot aanbod gekregen om naar China te vertrekken, maar ik heb het afgeslagen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik in de grootste competities actief wil zijn met het hoogste voetbalniveau. Ik heb nog veel te leren om beter en beter te worden. Ik wil in een echte voetbalcompetitie actief zijn.”