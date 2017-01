Noors international Svensson tekent bij AZ

AZ heeft zich versterkt met Jonas Svensson (foto, rechts). Dit maakt de club zojuist bekend. De Noorse rechtsback komt over van Rosenborg BK en tekent een contract tot 2021 bij de club uit Alkmaar.

Het nieuwe seizoen van de Noorse competitie start in april. Gedurende het afgelopen seizoen, wat liep tot december, speelde Svensson 25 competitiewedstrijden waarin hij één keer trefzeker was en negen assists gaf. De 23-jarige Noor wordt gezien als de mogelijke vervanger van Mattias Johansson, wiens contract komende zomer afloopt.



In de zoektocht naar een nieuwe rechtsachter kwam AZ eerst uit bij FC Utrecht. De Alkmaarders hadden hun zinnen gezet op Giovanni Troupée. Dit schreef De Telegraaf eerder. De Utrechters wilden echter niet meewerken aan een transfer.