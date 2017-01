ELF Transfertarget van de Dag: Thulani Serero

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 30: Thulani Serero



Roda JC Kerkrade doet er alles aan om in de Eredivisie te blijven. De Zuid-Limburgers presenteerden deze maandag alweer de achtste tussentijdse versterking. Maar de koopwoede is nog niet geblust. Volgens De Telegraaf is Ajacied Thulani Serero wellicht de zevende versterking.



De bij Ajax uitgerangeerde middenvelder beschikt over een aflopend contract in Amsterdam. Serero is (nog) niet happig op een verhuizing naar Kerkrade. Naar verluidt kan de international van Zuid-Afrika in het Parkstad Limburg Stadion hetzelfde verdienen als bij de titelkandidaat uit de hoofdstad, waardoor vechten tegen degradatie ineens een stuk aantrekkelijker wordt.



Stelling: Serero is bij Ajax op een zijspoor beland en moet blij zijn dat hij bij Roda JC Kerkrade kan tekenen.