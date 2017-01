'Fernandez en Gorter maken seizoen af bij ADO'

Guyon Fernandez en Donny Gorter spelen tot het einde van het seizoen bij ADO Den Haag. Dit schrijft het Algemeen Dagblad. De Haagse club was naarstig op zoek naar enkele versterkingen en heeft het tweetal een contract tot het einde van het seizoen aangeboden.

Het tweetal trainde de afgelopen week mee met de ploeg van trainer Željko Petrović in de hoop op een contract. Ook Abel Tamata en Jan Wuytens trainden mee. Over Tamata is nog geen beslissing genomen en Wuytens zag zelf af van een contract bij de club.