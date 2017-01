VIDEO: Hooligans Feyenoord en AZ met elkaar op de vuist

Er zijn beelden opgedoken van Feyenoord-hooligans die op de vuist gaan met relschoppers van AZ. De koploper uit Rotterdam betreurt de taferelen: "Het lijkt me logisch dat we, zoals ieder normaal denkend mens, dit afkeuren."

"Het is betreurenswaardig dat we als club hieraan gelinkt worden", vervolgt de woordvoerder van Feyenoord tegenover het Algemeen Dagblad. "Wij hebben geen invloed op wat mensen buiten het stadion, in het publieke domein doen. Het is dan ook niet aan ons dit te bestrijden, maar dat we er volledig afstand van nemen moge duidelijk zijn."