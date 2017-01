Jeugdinternationals Hongarije tekenen contract bij Ajax

Landgenoot Olivér Horváth (16), eveneens jeugdinternational, is afkomstig van MTK Budapest Zrt en beschikt ook over een verbintenis tot 2019. De linksbenige vleugelaanvaller is speelgerechtigd en maakt zijn minuten in Ajax Onder 17.





NIEUWS | #Ajax contracteert Hongaarse jeugdinternationals Schön en Horváth. Lees meer https://t.co/tSJcCeOLhI pic.twitter.com/QtvXGfWcpx — AFC Ajax (@AFCAjax) 30 januari 2017