''Kramer mag niet weg, Feyenoord wil selectie bij elkaar houden''

''Hij mag niet weg. Feyenoord wil de selectie bij elkaar houden'', vertelt zaakwaarnemer Hakim Slimani in een reactie aan FCUpdate.nl. ''Er was de afgelopen weken veel belangstelling voor hem. Vanuit China, maar ook vanuit de Europese toplanden. Toch zal hij bij Feyenoord blijven.''



''Hij zit nog steeds goed bij de club. Natuurlijk hoopt hij op meer speelminuten, maar Feyenoord doet het goed en hij past zich aan'', voegt de belangenbehartiger daar aan toe. Kramer heeft in De Kuip nog een overeenkomst tot de zomer van 2018.