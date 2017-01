Zege en clean sheet bij rentree Feyenoord-doelman Vermeer

Kenneth Vermeer is helemaal terug. De Feyenoord-doelman, die maandenlang aan de kant stond met een zware kruisbandblessure, maakte maandag zijn rentree in het beloftenelftal. Jong Feyenoord won met 2-0 van Jong SC Cambuur.

''Het voelt goed om weer een wedstrijd te hebben gespeeld. Ik voel me goed en fit, had nergens last van'', zei de teruggekeerde keeper na afloop voor de camera van Feyenoord TV.