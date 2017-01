Borst: ''Jørgensen zegt: fuck you, ik wil kampioen worden''

''Zat Nicolai Jørgensen al in de kleedkamer toen Kasper Dolberg er tijdens Ajax-ADO Den Haag een omhaal uitgooide? Had ie het soms op tv gezien?'', opent de stukjesschrijver. ''Dat vroeg ik me af nadat de spits van Feyenoord in de wedstrijd tegen NEC een vergeefse poging tot zo'n bicyclekick deed.''



Borst bespreekt de tweede treffer van Jørgensen tegen de Nijmegenaren: ''Effectiviteit, dat is de bal op de lijn nog even een tikkie geven, terwijl die er toch wel in zou zijn gegaan. Bilal Basaçikoglu stond droger dan droog. Nul goals. Gisteren leek hij Feyenoords vierde goal te maken met een moedige kopbal. Tot Jorgensen de bal nog een onnodig zetje gaf.''



''Oncollegiaal, zegt de een. Diefstal, zegt een ander. Ik vind het een signaal. Jørgensen zegt: fuck you, ik wil kampioen worden en ik ga over lijken. Ik zie het Dolberg niet doen bij Amin Younes. Maar misschien vergis ik me'', zo besluit de schrijver annex radiomaker.