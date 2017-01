ADO langer door met Fernandez en Gorter, Wuytens vertrekt

Transfernieuws uit Den Haag. ADO beschikt tot het einde van het seizoen over Donny Gorter en Guyon Fernandez. De middenvelder en de aanvaller waren afgelopen week op proef in de residentie en hebben de technische staf kunnen overtuigen van hun kwaliteiten.

Jan Wuytens, die ook een oefenstage afwerkte, krijgt geen contract aangeboden. De Belgische verdediger ziet niets in een samenwerking met de nummer vijftien van de Eredivisie. Over oud-PSV'er Abel Tamata wordt later deze week een definitieve beslissing genomen.