'El Ghazi tekent dinsdagochtend in Lille, Dijks naar Norwich'

Volgens Voetbal International tekent Ajax-aanvaller Anwar El Ghazi dinsdagochtend bij Lille. Het gaat om een contract tot de zomer van 2021. Ook vleugelverdediger Mitchell Dijks is op weg naar de uitgang van de Amsterdam ArenA.

De boomlange linksback, uit de basis verdreven door Daley Sinkgraven, is dicht bij een overgang naar Norwich City, uitkomend in het Championship. Het betreft een huurdeal tot het einde van deze jaargang. Dijks is niet langer speelgerechtigd voor Jong Ajax, waardoor een tussentijdse transfer nu wél tot de mogelijkheden behoort.





Mitchell Dijks is momenteel in Engeland, verwachting is dat hij vanavond/morgenochtend rond komt voor verhuur voor half jaar. Details VI.nl — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 30 januari 2017









#Ajax gaat er verder vanuit dat Anwar El Ghazi morgenochtend zijn handtekening zet onder het contract bij Lille — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 30 januari 2017