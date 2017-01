Vermeer houdt Feyenoord bij de les: "Er is nog niks te vieren"

Kenneth Vermeer heeft maandag zijn rentree gemaakt in het shirt van Feyenoord. De doelman, die tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen geblesseerd raakte aan zijn achillespees, stond negentig minuten onder de lat in de wedstrijd van Feyenoord 2 tegen SC Cambuur 2 (2-0).

“Of ik de rest van het seizoen op de bank zit? Dat zou zomaar kunnen, maar daar wil ik helemaal niet aan denken”, zegt de doelman tegenover het Algemeen Dagblad. “Het is ook niet aan mij om daar iets over te zeggen, de trainer neemt de beslissingen. Ik ben in elk geval fit.”



De Rotterdammers zijn bezig aan een sterk seizoen en staan al het gehele seizoen op de eerste plaats. Vermeer zegt niet te genieten van het huidige 'succes' van Feyenoord. “Er is geen succes, het gaat goed. Successen, die vier je aan het einde van de rit, met iets tastbaars. Er is nu nog helemaal niets te vieren.”