'Boëtius moet Bailey opvolgen bij Racing Genk'

Jean-Paul Boëtius kan op de laatste dag van de winterse transferwindow nog een transfer maken. De buitenspeler verruilde Feyenoord in de zomer van 2015 voor FC Basel, maar komt nauwelijks aan de bak in Zwitserland.

Racing Genk zou de buitenspeler graag willen overnemen. Dit schrijft Het Laatste Nieuws. De Belgen zien Boëtius als de opvolger van Leon Bailey, die vandaag zijn transfer naar Bayer Leverkusen wereldkundig maakt. Het is niet bekend of de club de 22-jarige oud-Feyenoorder wil kopen of huren. Eerder werd Boëtius aangeboden bij PSV, maar zij hadden geen interesse.