Riedewald: "Moeilijk om te geloven dat ze vertrouwen hebben"

“Er was interesse van een aantal clubs en toen heeft Ajax ‘nee’ gezegd”, zegt hij tegenover Fox Sports. “Ze zeiden tegen mij dat ze me nodig hebben voor het kampioenschap en voor de komende wedstrijden. Ik speel nog steeds niet en ben daar niet blij mee. Ze zeggen dat ze vertrouwen hebben, maar dat is moeilijk te geloven.”



“Ik wil gewoon spelen en als ze dan zeggen dat ik niet weg mag, is dat frustrerend”, vervolgt hij. “Ik ben een jonge jongen, wil wedstrijden spelen, mezelf ontwikkelen en een betere speler worden. Dat gaat niet gebeuren als ik op de bank zit.”





