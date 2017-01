Wigan is niet blij met de vertrekwens van Wildschut

De 25-jarige Wildschut hoopte zelf wel op een transfer en diende een verzoek bij zijn club. “We hebben een belangrijk signaal afgegeven toen Yanic vorig jaar een meerjarig contract bij ons ondertekende”, zegt David Sharpe, voorzitter van Wigan, in Wigan Today. “Hij is bij ons gegroeid en we zijn teleurgesteld in deze actie van Yanic in deze cruciale fase van het seizoen.”



“Dit is niet de manier om ons vertrouwen terug te betalen”, vervolgt hij. “Ik heb altijd een goede band met Yanic gehad en ik denk dat hij de club, zijn teamgenoten, onze supporters heeft laten vallen met deze actie. Yanic is een zeer belangrijke speler voor ons en we willen onze beste spelers niet verkopen.” In Nederland kwam Wildschut onder andere uit voor VVV Venlo, sc Heerenveen en ADO Den Haag.