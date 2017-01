'Gewilde Fabregas wil Chelsea niet verlaten'

Cesc Fabregas kon Chelsea deze winter inruilen voor tal van Italiaanse clubs. De Spaanse middenvelder is dit seizoen niet verzekerd van een basisplaats bij de Engelse topclub en dat was ook AC Milan, Inter Milan en Juventus opgevallen.

De middenvelder ziet echter niets in een overgang. Volgens Sky Sports is Fabregas gelukkig bij Chelsea en zal hij de club voorlopig niet verlaten. Ook West Ham United had interesse in de oud-speler van FC Barcelona, die dit seizoen dertien competitiewedstrijden speelde.