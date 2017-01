Swansea City stalt Emnes opnieuw bij Blackburn Rovers

Swansea City riep het jeugdproduct van Sparta deze maand terug. Manager Paul Clement wilde Emnes aan het werk zien om te kijken of hij in aanmerking moet komen voor een nieuw contract. Veel keuzes had Emnes niet voor het komende halfjaar. Door regels van de FIFA kan een speler slechts voor twee clubs uitkomen in een seizoen, waardoor Swansea City of een terugkeer naar Blackburn de enige opties waren.



De 28-jarige Emnes maakte afgelopen zomer, ook op ‘Deadlineday’, de tijdelijke overstap naar Blackburn Rovers. In het Championship was hij drie keer trefzeker in negentien competitiewedstrijden. Ook gaf hij drie assists. Het contract van Emnes bij Swansea City loopt tot komende zomer. "We zijn blij met de terugkeer van Marvin", schrijft de club.