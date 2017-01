'PSV ziet Poulsen naar Denemarken vertrekken'

Simon Poulsen is onderweg naar Denemarken. De verdediger van PSV hoopt vandaag zijn transfer naar SønderjyskE, waar hij zijn profcarriere begon, af te ronden. Dit schrijft Fox Sports. Nederlander Kees Luijckx staat ook onder contract bij de Deense club.

De 32-jarige Poulsen maakte in de zomer van 2015 de transfervrije overstap van AZ naar PSV. Mede door verschillende blessures kwam hij in anderhalf jaar in Eindhoven slechts tot vijf wedstrijden voor het eerste elftal. Trainer Phillip Cocu koos voornamelijk voor Jetro Willems als linksback.