Bouy keert terug bij PEC Zwolle

De komst van Bouy naar Zwolle is opvallend te noemen. “Ik heb contact met hem gehad. Op een gegeven moment duurde het allemaal te lang en heb ik gezegd dat wij moesten doorschakelen”, sprak technisch directeur Gerard Nijkamp eerder.



De 23-jarige Bouy verruilde de jeugdopleiding van Ajax in 2012 voor Juventus. De afgelopen jaren werd hij verschillende keren verhuurd aan onder andere Brescia, HSV, Panathinaikos en eerder al een keer aan PEC Zwolle. In het seizoen 2015-2016 speelde hij 29 wedstrijden voor het team van trainer Ron Jans, waarin hij vier keer scoorde en zeven assists gaf.