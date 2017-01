Diks wil belangrijk zijn: "Wat de toekomst brengt zien we wel"

“De stap naar Fiorentina was geweldig”, begint hij op de clubwebsite. “Ineens kom je in een andere cultuur terecht. Het verdedigen wordt in Italië echt gezien als een vak apart. Ik heb als voetballer en als mens ontzettend veel geleerd in het afgelopen halfjaar. De terugkeer naar Vitesse voelt op dit moment als de juiste stap. Vitesse voelt als thuiskomen waar mijn hart ligt. Ik vergeet nooit waar ik vandaan kom.”



“Ik ga keihard werken om hopelijk zo veel mogelijk wedstrijden te spelen in het vertrouwde geel-zwarte shirt”, vervolgt hij. “Wat de toekomst daarna brengt zien we dan wel. Ik wil nu eerst belangrijk zijn voor Vitesse en de dingen die ik in Italië heb geleerd op de Nederlandse velden laten zien. Ik ken nog steeds iedereen bij de club en heb er enorm veel zin in om weer bij Vitesse aan te sluiten.”





De handtekeningen zijn gezet! @kevindiks2 is terug bij Vitesse en kon het niet laten gelijk het veld op te gaan! #welkomterug #transfer #Vitesse #workhard Een video die is geplaatst door Vitesse (@mijnvitesse) op 31 Jan 2017 om 1:10 PST