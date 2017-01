'Wildschut voor miljoenen naar Norwich City'

De voetballer zou zijn huidige werkgever zo'n acht miljoen euro opleveren. Opvallend veel, want Wigan nam Wildschut een jaar geleden voor slechts één miljoen euro over van Middlesbrough. Dat is vergeleken met de nieuwe transfersom natuurlijk een schijntje.

Wildschut is in eigen land geen onbekende. Hij kwam uit voor vier Nederlandse clubs: VVV-Venlo, PEC Zwolle, sc Heerenveen en ADO Den Haag. Overigens is Wigan niet heel blij met het aanstaande vertrek van de voetballer. De club verwijt hem dat hij niet loyaal is.