'PSV raakt Scamacca al weer kwijt'

De periode van Gianluca Scamacca bij PSV is waarschijnlijk van korte duur geweest. Volgens het Eindhovens Dagblad is de kans groot dat de aanvaller vertrekt.

De achttienjarige speler zou aan de slag kunnen gaan bij Sassuolo, in zijn geboorteland. De Italiaan kwam twee jaar geleden van AS Roma naar PSV, maar slaagde er niet in door te breken in het eerste elftal van de Brabanders.

Scamacca (18) verlengde in het najaar van 2015 nog zijn contract in Eindhoven. "Het lijkt me prachtig om in de toekomst in het Philips Stadion in de UEFA Champions League te spelen. Naar dat doel werk ik toe. Het afgelopen jaar was heel leerzaam", zei hij toen.