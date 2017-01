Oud-Feyenoorder Boëtius staat voor overgang naar Genk

De vleugelaanvaller kwam in Zwitserland weinig aan spelen toe. Hij had in de zomer van 2015 nog voor vier jaar getekend bij FC Basel. De 22-jarige speler wordt bij Genk herenigd met Albert Stuivenberg, die hem kent van Jong Oranje en de jeugd van Feyenoord.



Boëtius moet in Genk de opvolger worden van Leon Bailey, die naar Bayer Leverkusen vertrok. Die speler stond ook op het lijstje van Ajax, maar de Duitsers gingen er dus met het grote talent uit Jamaica vandoor.