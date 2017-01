'Koeman wil talent van achttien ophalen bij Feyenoord'

Everton zit achter Ozancan Kökcü aan. Tenminste, dat beweert het Engelse medium The Times. Trainer Ronald Koeman zou gecharmeerd zijn van het talent van Feyenoord.

De achttienjarige middenvelder heeft een contract tot en met het einde van het seizoen bij de Rotterdammers. Als Feyenoord en de grote belofte niet tot overeenstemming komen over verlenging, is hij komende zomer dus transfervrij.

Everton zou zo lang niet willen wachten. De jeugdinternational van Oranje Onder 19, wiens roots liggen in Azerbeidzjan, staat ook in de belangstelling van Tottenham Hotspur. Het is dus niet gezegd dat Everton daadwerkelijk aan de haal gaat met de Feyenoorder.