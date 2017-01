Bayern bevestigt transfer zeventienjarig talent naar Ajax

Trainer Peter Bosz heeft er dus een speler voor de toekomst bij. Het is volgens Duitse media alleen de bedoeling dat Trograncic, die op zijn vijftiende al meetrainde met het eerste elftal, in eerste instantie aan de slag gaat in de A1.



De Kroaat werd in Duitsland eerder 'de nieuwe Toni Kroos' genoemd. Hij heeft ook een Duits paspoort. Trograncic kwam uit voor de Kroatische jeugdelftallen, maar zou dus ook nog voor de Duitsers kunnen kiezen.