"Kluivert is grote naam, heb er een goed gevoel bij"

"Ik heb een heel goed gevoel bij Lille en kan niet wachten om hier te beginnen'', zegt de 21-jarige voetballer bij zijn presentatie. "Ik weet dat Patrick Kluivert hier heeft gespeeld en ook Eden Hazard. Dat zijn grote namen, wat betekent dat Lille een grote club is."



El Ghazi debuteerde in 2014 bij Ajax. De aanvaller kwam in het verleden zelfs op de radar te staan van het Nederlands elftal. Hij was na zijn doorbraak bij de Amsterdammers een vaste waarde, tot dit seizoen. Toen moest hij het doen met een plek op het tweede plan.