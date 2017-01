Heerenveen versterkt zich met Faes van Anderlecht

"Het is mooi dat we Wout voor de rest van het seizoen kunnen toevoegen aan onze selectie", zegt technisch manager Gerry Hamstra op de website van de Friezen. "We zochten naar defensieve versterking en zijn daarbij bij hem uitgekomen. Wout geldt als één van de grootste talenten van België en is een centrale verdediger die zowel aan de linker- als rechterkant in de verdediging kan spelen."



Faes komt uit de jeugdopleiding van Lierse SK. Die had hij in 2012 verruild voor Anderlecht. De jongeling kwam uit voor diverse jeugdelftallen van België. Hij moest het in Brussel vooral doen met minuten in het tweede elftal. Daarin was hij aanvoerder.