Wie is die nieuwe Ajax-aankoop David Neres eigenlijk?

Hij wordt zeer waarschijnlijk de duurste aankoop ooit van Ajax: David Neres. Maar tot enkele weken geleden hadden de meeste voetballiefhebbers nog nooit van de Braziliaan gehoord. Wie is die dure buitenspeler nu eigenlijk? Wordt het inderdaad de nieuwe Neymar of blijkt het toch een ver familielid van Marcio Santos - een geflopte Braziliaanse verdediger bij Ajax?

Paspoort:

Naam: David Neres

Leeftijd: 19

Club: São Paulo

Lengte: 1,75 meter

Debuut: 17 oktober 2016 (tegen Fluminense)

Voorkeursbeen: links

Van de nieuwe Neymar lopen er in Brazilië heel wat rond. Het is dan ook niet gek dat David Neres bij São Paulo óók die titel draagt. Toch zijn de verschillen tussen beide voetballers misschien nog wel groter dan de overeenkomsten. Zo staat Neymar aan de linkerkant en is zijn voorkeursbeen rechts, terwijl David Neres juist op de rechterflank speelt en met zijn linkerbeen graag naar binnenkomt. Bovendien had de Barça-ster al meer dan honderd duels achter zijn naam staan toen hij naar Europa kwam; de nieuwe ster van Ajax haalt het aantal van tien nog geen eens.



Over een goede actie beschikte de nieuwe Ajacied in elk geval duidelijk wél!



In 2007 arriveert David Neres als tienjarig jochie in de jeugdopleiding van São Paulo. Met zijn ferme techniek en het vele gevoel in zijn linkervoet maakt hij al snel indruk op zijn trainers. Zij zien in hem meteen een nieuwe ster. Wie zijn acties goed bekijkt en zijn spel analyseert, ziet de overeenkomsten met Barça-ster Lionel Messi. Net als de Argentijn heeft David Neres een hele korte manier van draaien en houdt hij de bal in de kleine ruimte vrijwel altijd kort bij zich. Zo kan hij altijd nog van richting veranderen.

Door zijn goede ontwikkeling in de jeugdopleiding van São Paulo stroomt David Neres ook snel door in de jeugdteams van Brazilië. Maar ook in de belofteteams van zijn club is hij succesvol: in 2016 wint hij de Copa Libertadores; met vier doelpunten kroont hij zich bovendien tot topscorer van het prestigieuze toernooi.

Een foto die is geplaatst door David Neres (@davidneres) op 15 Feb 2016 om 11:07 PST

Het is voor FC Porto de reden om maar eens een bezoekje te brengen aan zijn Braziliaanse werkgever. Die hadden namelijk nog een rekening openstaan voor de transfer van verdediger Maicon. FC Porto wilde maar al te graag David Neres in ruil voor het bedrag dat nog open stond. Maar São Paulo wil het talent, dat werd grootgebracht in de stad Cotia, niet kwijt. De aanvaller zelf laat zich niet uit over de kwestie.

Dat São Paulo hem niet wil laten gaan blijkt terecht. Want het bedrag dat Ajax gaat betalen ligt vele malen hoger dan de schuld die São Paulo nog had staan bij FC Porto. Bovendien heeft de Braziliaanse grootmacht alle eigendomsrechten van David Neres. Geen schimmige zaakwaarnemers of vage investeringsmaatschappijen zitten er tussen de transfer: São Paulo krijgt alles. Ook fijn voor Ajax; ze hebben slechts met één partij te maken.



Risico

Toch blijft het een groot risico om te investeren in een speler die nog geen tien duels in de hoofdmacht speelde. De titel wonderkind wordt na een paar succesvolle scharen al snel geplakt op een Braziliaans talent. Een garantie op een succesvolle voetballoopbaan is het allerminst. Herinnert u zeehonddribbelaar Kerlon, de mentaal zwakke Kenny Pike, de blessuregevoelige Edgar Manucharyan of Dario Cvitanich nog? Allen kwamen ze als wonderkind naar Amsterdam, maar stuk voor stuk mislukten ze.

Het feit dat zij een stuk goedkoper waren bij de aankoop dan David Neres, is zeker geen garantie dat de Braziliaan in de Amsterdam ArenA wél slaagt. Maar alle Amsterdamse scouts zijn er ditmaal heilig van overtuigd dat hij zijn prijskaartje waard is. Ook de voortekenen zijn goed. Want David Neres werd geboren op 3 maart. Net als De witte Pelé, oftewel Zico. Een van de beste Braziliaanse voetballers ooit. Als David Neres hetzelfde talent heeft, doet Ajax een gouden greep.