Even voorstellen: Antonio Trograncic, nieuwste aanwinst Ajax

In de zoektocht naar een winterse versterking voor Ajax is Marc Overmars uitgekomen bij Antonio Trograncic. De zeventienjarige middenvelder komt over van Bayern München, zo bevestigen de Duitsers. In München stond hij nog tot medio 2018 onder contract. Wie is deze speler en wat kan hij toevoegen aan de Amsterdammers?

Trograncic maakte als dertienjarig jochie de overstap van Red Bull Salzburg naar Bayern München, toen Pep Guardiola daar nog aan de leiding stond. De overgang naar Ajax is dus niet de eerste transfer die de tiener meemaakt. Twee jaar later mocht hij van de Spaanse oefenmeester al meetrainen met het eerste elftal. Dit seizoen speelde hij tien duels voor de B-junioren van de Duitse club en was daarin goed voor één assist.



Het talent speelde tot dusver zeven jeugdinterlands voor Kroatië, maar hij kan er nog voor kiezen om voor zijn geboorteland Duitsland uit te komen. Trograncic beschikt namelijk over zowel een Kroatisch als een Duits paspoort. Hij kan vooral uit de voeten als centrale middenvelder en werd in Duitsland al bestempeld als 'de nieuwe Toni Kroos'. Afgaande op de kwaliteiten van de spelmaker van Real Madrid moet Trograncic het dus hebben van zijn sublieme passing en traptechniek.



Het Duitse TZ meldt dat Trograncic geen toekomstperspectief meer had in Duitsland en op zoek kon naar een nieuwe club. De jeugdinternational zal volgens de krant in eerste instantie gehaald worden voor de A1 van Ajax. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat Trograncic dit seizoen speelminuten gaat maken voor de ploeg van Peter Bosz. Eerder dit jaar was hij al twee weken op proef bij de Amsterdammers en speelde hij mee in een oefenwedstrijd tegen NAC O19.



Wolfgang Dremmer, hoofd jeugdopleiding van Bayern München, wenst Trograncic veel succes bij zijn nieuwe werkgever. "Wij danken Trograncic voor de inzet die hij de afgelopen jaren heeft getoond. We blijven hem zeker volgen in zijn verdere carrière."