Jerson Cabral versterkt selectie Sparta Rotterdam

“Ik ben opgegroeid in Rotterdam-West, dat maakt het extra mooi om met Sparta in de Eredivisie te gaan spelen", zegt de 26-jarige voetballer op het digitale huis van de club. “Het is allemaal snel gegaan. Ik ben nu nog in Frankrijk, maar ik zal morgen al in Rotterdam arriveren om me te melden op Het Kasteel. Ik kijk uit naar de kennismaking met de groep en staf.”