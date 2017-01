ELF Voetbal heeft ze allemaal bijgehouden. Hierbij een overzicht van de officieel bevestigde transfers tot nu toe in de winterse transferwindow.



Transferoverzicht Eredivisie en Jupiler League

Winter 2017



Eredivisie



ADO DEN HAAG

NIEUW: Guyon Fernandez (clubloos), Donny Gorter (Viborg FF), Randy Wolters (Go Ahead Eagles; gehuurd)

WEG: Hector Hevel (AEK Larnaca), Ludcinio Marengo (Go Ahead Eagles; verhuurd), José San Román (Newell's Old Boys)



AJAX

NIEUW:

WEG: Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Anwar El Ghazi (Lille OSC), Nemanja Gudelj (Tianjin Teda)



AZ ALKMAAR

NIEUW: Jonas Svensson (Rosenborg BK)

WEG: Markus Henriksen (Hull City; was reeds verhuurd), Robert Mühren (SV Zulte Waregem)



SBV EXCELSIOR

NIEUW: Warner Hahn (Feyenoord; gehuurd), Jordy de Wijs (PSV; gehuurd)

WEG: Tom Muyters (Samsunspor), Carlo de Reuver (VV Capelle)



FEYENOORD

NIEUW:

WEG: Warner Hahn (sbv Excelsior; verhuurd)



GO AHEAD EAGLES

NIEUW: Pedro Chirivella (Liverpool FC; gehuurd), Daniel Crowley (Arsenal; gehuurd), Elvis Manu (Brighton & Hove Albion), Ludcinio Marengo (ADO Den Haag; gehuurd)

WEG: Kevin Brands (Samsunspor), Sinan Bytyqi (Manchester City; was gehuurd), Jerry van Ewijk (Orange County), Henrik Ojamaa (Dundee FC; verhuurd), Kenny Teijsse (San Francisco Deltas), Randy Wolters (ADO Den Haag; verhuurd)



FC GRONINGEN

NIEUW:

WEG: Hans Hateboer (Hellas Verona), Nicolò Pozzebon (Juventus; was gehuurd), Albert Rusnák (Real Salt Lake City)



SC HEERENVEEN

NIEUW: Wout Faes (RSC Anderlecht; gehuurd), Martin Ødegaard (Real Madrid; gehuurd)

WEG: Caner Cavlan (Şanlıurfaspor; verhuurd), Mitchell Te Vrede (Boluspor)



HERACLES ALMELO

NIEUW: Kristoffer Peterson (FC Utrecht)

WEG: Daryl van Mieghem (De Graafschap; verhuurd)



NEC

NIEUW: Lorenzo Burnet (Slovan Bratislava; gehuurd), Jordan Larsson (Helsingborgs IF), Ali Messaoud (FC Vaduz; gehuurd)

WEG: Nassim Amaarouk (Achilles'29; verhuurd), Sam Lundholm (Randers FC; verhuurd), Quincy Owusu-Abeyie (onbekend)



PEC ZWOLLE

NIEUW: Ouasim Bouy (Juventus, gehuurd; was verhuurd aan Palermo), Hervin Ongenda (Paris Saint-Germain), Erik Israelsson (Hammarby IF)

WEG: Wout Brama (FC Utrecht)



PSV

NIEUW: Marco van Ginkel (Chelsea; gehuurd)

WEG: Florian Jozefzoon (Brentford), Luciano Narsingh (Swansea City), Simon Poulsen (SönderjyskE IF), Jordy de Wijs (sbv Excelsior; verhuurd)



RODA JC KERKRADE

NIEUW: Beni Badibanga (Standard Luik; gehuurd), Ognjen Gnjatic (Platanias), Mohamed El Makrini (Odense BK), Thanasis Papazoglou (KV Kortrijk; gehuurd), Simeon Raykov (Lokomotiv Plovdiv), Stefan Savic (Slaven Belupo), Gyliano van Velzen (FC Volendam), Bryan Verboom (SV Zulte Waregem; gehuurd)

WEG: David Boysen (onbekend), Farshad Noor (SC Cambuur; verhuurd), Nestor Mytides (AEK Larnaca; verhuurd)



SPARTA ROTTERDAM

NIEUW: Jerson Cabral (SC Bastia; gehuurd), Martin Pusic (FC Midtjylland), Janne Saksela (Rovaniemen Palloseura)

WEG: Robert Klaasen (De Graafschap; verhuurd), Akram Salhi (onbekend), Finn Stokkers (Fortuna Sittard)



FC TWENTE

NIEUW: Oussama Assaidi (Al Ahli), Enis Bunjaki (Eintracht Frankfurt), Jos Hooiveld (AIK Solna)

WEG: Shadrach Eghan (Vendsyssel FF; verhuurd), Giorgos Katsikas (Esbjerg fB)



FC UTRECHT

NIEUW: Wout Brama (PEC Zwolle), Zakaria Labyad (clubloos)

WEG: Menno Koch (PSV; was gehuurd), Kristoffer Peterson (Heracles Almelo)



VITESSE

NIEUW: Mukhtar Ali (Chelsea; gehuurd), Alexander Büttner (Dinamo Moskou), Kevin Diks (ACF Fiorentina; gehuurd)

WEG: Abiola Dauda (Atromitos), Kosuke Ota (Tokyo FC), Sheran Yeini (Maccabi Tel Aviv)



WILLEM II

NIEUW: Obbi Oulare (Watford FC, gehuurd; was verhuurd aan Zulte Waregem), Vajebah Sakor (Juventus; gehuurd)

WEG: Bruno Andrade (Hapoel Kfar Saba)



Jupiler League



ACHILLES'29

NIEUW: Nassim Amaarouk (NEC; gehuurd), Wim Bokila (Covilha), Jesse Edge (FC Pisek), Emir Smajic (IF Brommapojkarna), Antonio Stankov (Viborg FF)

WEG: Brian Boogers (VV UNA; verhuurd), Thijs Hendriks (SV Spakenburg), Juanito Sequeira (onbekend), Migiel Zeller (sv TEC; verhuurd)



JONG AJAX

NIEUW:

WEG: Abham El Idrissi (onbekend)



ALMERE CITY

NIEUW: Calvin Mac-Intosch (Port Vale), Arsenio Valpoort (Beitar Jeruzalem)

WEG: Kaj Ramsteijn (Aalesunds FK)



SC CAMBUUR

NIEUW: Stefano Lilipaly (sc Telstar), Jurjan Mannes (FC Emmen; gehuurd), Farshad Noor (Roda JC; gehuurd)

WEG: Gino Bosz (onbekend), Ninos Gouriye (Vendyssel FF), Chiró N'Toko (NAC Breda)



FC DEN BOSCH

NIEUW: Bert Koomen (Feyenoord; gehuurd)

WEG: Daan Disveld (sv TEC), Arda Havar (Kastamonuspor), Vykintas Slivka (Ascoli, verhuurd; was gehuurd van Juventus)



FC DORDRECHT

NIEUW: Joey Godee (Helmond Sport)

WEG: Ricky van Haaren (onbekend)



FC EMMEN

NIEUW: Alexander Bannink (De Graafschap; gehuurd), Género Zeefuik (Balikesirspor)

WEG: Rogier Krohne (Schalke 04 II), Jurjan Mannes (SC Cambuur; verhuurd)



FORTUNA SITTARD

NIEUW: Sjoerd Ars (Szombathelyi Haladás), Emrah Başsan (Galatasaray; gehuurd; was verhuurd aan Rizespor), Vitor Saba (Al-Muharraq), Miguel Santos Silva (Port Vale), Finn Stokkers (Sparta Rotterdam)

WEG: Benjamin Bahtiri (onbekend), Souhail Belkassem (1.FC Bocholt), Giel Piereij (De Ster), Paul van der Helm (HBS), Stijn Keulen (1.FC Bocholt), Frank Wiafe Danquah (FC Lienden)



DE GRAAFSCHAP

NIEUW: Kevin van Diermen (NAC Breda), Robert Klaasen (Sparta Rotterdam; gehuurd), Daryl van Mieghem (Heracles Almelo; gehuurd)

WEG: Alexander Bannink (FC Emmen; verhuurd)



HELMOND SPORT

NIEUW: Yaël Eisden (clubloos)

WEG: Seppe Brulmans (Thes Sport), Joey Godee (FC Dordrecht)



MVV

NIEUW: Tuur Houben (Oud-Heverlee Leuven), Senne Vits (Standard Luik; gehuurd)

WEG:



NAC BREDA

NIEUW: James Horsfield (Manchester City; gehuurd), Manu García (Manchester City, gehuurd; was verhuurd aan Deportivo Alavés), Chiró N'Toko (SC Cambuur)

WEG: Kevin van Diermen (De Graafschap), David Faupala (Manchester City; was gehuurd)



FC OSS

NIEUW:

WEG: Kars Vierwind (FC Lienden)



JONG PSV

NIEUW: Menno Koch (FC Utrecht; was verhuurd)

WEG: Luiz Beto da Silva (Grêmio FBPA), Gianluca Scamacca (Sassuolo Calcio)



RKC WAALWIJK

NIEUW: Vlatko Lazic (Astra Giurgiu), Evander Sno (clubloos)

WEG:



SC TELSTAR

NIEUW:

WEG: Stefano Lilipaly (SC Cambuur)



JONG FC UTRECHT

NIEUW:

WEG: Rodney Antwi (FC Volendam)



FC VOLENDAM

NIEUW: Rodney Antwi (FC Utrecht)

WEG: Gyliano van Velzen (Roda JC Kerkrade)



VVV-VENLO

NIEUW: Cendrino Misidjan (De Treffers), Gedion Zelalem (Arsenal; gehuurd)

WEG: