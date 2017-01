Sakor nieuwe aanwinst Willem II, Andrade neemt afscheid

Willem II gaat zich versterken met Vajebah Sakor. De twintigjarige Liberiaan komt over van Juventus. Hij komt de Tilburgers op huurbasis versterken.

"Ik ben bereid om me aan te passen aan het Nederlandse voetbal, dat mij denk ik wel ligt omdat het vooral technisch is'', zegt de voetballer als eerste reactie op zijn overstap. Hij kan bij Juventus niet rekenen op veel speelminuten.



Tegenover de komst van Sakor naar Tilburg staat het vertrek van Bruno Andrade. De 27-jarige aanvaller gaat het Israëlische Hapoel Kfar Saba versterken. Hij was altijd een vaste waarde bij de Tricolores, tot dit seizoen.