Witte rook in Amsterdam: Neres is speler van Ajax

De negentienjarige vleugelaanvaller tekent een contract voor vierenhalf jaar bij de hoofdstedelingen. Trainer Peter Bosz krijgt zodoende de versterking die hij maar wat graag toe wilde voegen aan zijn team.



Directeur Marc Overmars op de website van Ajax: "Neres is een speler die we al een tijdje willen hebben. Hij is één van de grootste talenten van Zuid-Amerika, het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen. Hij is een rechtsbuiten die ook op de linkerflank kan spelen, dat is wat we nodig hebben."