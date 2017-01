PSV neemt definitief afscheid van Poulsen en Scamacca

Poulsen ondertekende een contract voor twee jaar met SønderjyskE. Bij die club was de Deen zijn loopbaan in het verleden begonnen. Hij kwam in Nederland ook uit voor AZ.Hij kwam niet zo vaak in actie bij de Alkmaarders.



Scamacca gaat, zoals verwacht, aan de slag bij het Italiaanse Sassuolo. Hij kwam in 2015 van AS Roma naar PSV, maar slaagde er nooit in om een vaste plek in het eerste elftal af te dwingen. Hij werd wel gezien als groot talent.