Krul ondanks afscheid Ajax dankbaar voor kans

"Ik vind het jammer dat ik de club het vertrouwen niet heb kunnen terugbetalen. Door mijn blessure heeft het helaas niet zo mogen zijn dat we met mij in de goal voor het kampioenschap konden gaan", zegt de goalie in gesprek met De Telegraaf.



"Met Onana, Diederik Boer en de keeperstrainers Carlo l’Ami en René Stam heb ik echt op een heel hoog niveau kunnen trainen. Ik heb me het leplazarus getraind om er te kunnen staan als Ajax dat nodig had óf voor een nieuwe kans. Die is nu gekomen.”



Krul zou bij Watford eigenlijk twee doelman worden. Hij leek daar een nieuwe uitdaging aan te gaan, maar had er toch wel oren naar toen AZ ineens om de hoek kwam kijken. De goalie wil maar wat graag de concurrentie aangaan met Sergio Rochet.