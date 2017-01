ELF Voetbal Transfergesprek van de Dag: David Neres

Aflevering 31: David Neres



De zoveelste dure buitenlander die zijn geluk gaat beproeven in Europa of dé ideale man die Ajax aan de titel moet helpen? Het is de vraag die je gerust kunt stellen nu duidelijk is dat de Amsterdammers David Neres over hebben genomen van Sao Paulo. Voor een voor Nederlandse begrippen aanzienlijk bedrag, welteverstaan: maar liefst twaalf miljoen euro. Dat kan zelfs oplopen tot vijftien miljoen euro.



Het bedrag zelf belooft veel goeds. In de hoofdstad hebben ze er alle vertrouwen in dat de flankspeler, negentien jaar, zijn geld absoluut op gaat brengen. Het talent tekende dan ook een contract voor vierenhalf jaar bij Ajax. Neres komt per direct over naar de hoofdstad.



Directeur Marc Overmars op de website van Ajax: "Neres is een speler die we al een tijdje willen hebben. Hij is één van de grootste talenten van Zuid-Amerika, het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen. Hij is een rechtsbuiten die ook op de linkerflank kan spelen, dat is wat we nodig hebben."



Toch blijft het een groot risico om te investeren in een speler die nog geen tien duels in de hoofdmacht speelde. De titel wonderkind wordt na een paar succesvolle scharen al snel geplakt op een Braziliaans talent. Een garantie op een succesvolle voetballoopbaan is het allerminst. Herinnert u zeehonddribbelaar Kerlon, de mentaal zwakke Kenny Pike, de blessuregevoelige Edgar Manucharyan of Dario Cvitanich nog? Allen kwamen ze als wonderkind naar Amsterdam, maar stuk voor stuk mislukten ze.



Stelling: David Neres gaat Ajax kampioen maken