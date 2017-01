Tamata definitief nieuwe speler ADO Den Haag

De linksback was al twee weken op proef bij de Hagenaars. Hij verdiende eerder zijn geld bij onder meer PSV, Roda JC en FC Groningen. Bij die laatstgenoemde club had hij sinds vorige zomer geen zicht meer op speelminuten. Besloten werd dan ook zijn verbintenis te ontbinden.



Tamata, 26 jaar inmiddels, is de vijfde speler die ADO Den Haag deze winter komt versterken. Guyon Fernandez, Donny Gorter, Randy Wolters en Nasser El Khayati gingen de verdediger voor.