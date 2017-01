Depay met Olympique Lyon uit Franse beker

De Nederlandse aanvaller, van wie ze in Frankrijk nog niet zo goed weten of hij nou Memphis of Depay heet, begon op de bank in het bekerduel. Hij mocht in de 61ste minuut opdraven, maar kon geen potten breken.



Depay speelde zijn tweede wedstrijd in dienst van Olympique Lyon. Hij debuteerde afgelopen weekend tegen Lille. Toen speelde de voormalige voetballer van PSV 68 minuten mee. Hij begon in de basis, maar werd dus gewisseld.