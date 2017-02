David Neres ook voor Bosz een grote onbekende

Die verwachtingen zijn met name gebaseerd op gesprekken met Marc Overmars en videobeelden, want ook voor Bosz is aanwinst David Neres nog een grote onbekende. “Ik heb wel beelden van hem gezien, maar kan niet zeggen dat ik hem ken. We gaan hem bij Ajax leren kennen", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.



De gewenste vervanger van Anwar El Ghazi liet lang op zich wachten. Toch maakte Bosz zich geen zorgen. “Ik heb elke dag contact gehad met Marc Overmars en we wilden alleen topkwaliteit. De mensen binnen Ajax hebben Neres heel uitgebreid bekeken en gelukkig kunnen binnenhalen."