David Neres stoot Kezman van troon en pakt record

Mateja Kezman werd dinsdagavond van zijn troon gestoten. Liefst zeventien jaar lang mocht de Serviër zich de duurste buitenlandse transfer in de geschiedenis van de Eredivisie noemen. In 2000 betaalde PSV 11,3 miljoen euro aan Partizan Belgrado. Voor de aankoop van David Neres is Ajax de verkopende partij, Sao Paulo, minimaal twaalf miljoen euro verschuldigd. Op basis van clausules kan die transfersom naar verluidt oplopen tot vijftien miljoen.



Het totaalrecord van Miralem Sulejmani komt daarmee niet in gevaar. Hij kostte Ajax in 2008 nog 16,25 miljoen.





De duurste Eredivisie-aankopen uit het buitenland





Speler Van Naar Jaar Bedrag David Neres Sao Paulo Ajax 2017 12 miljoen Mateja Kezman Partizan Belgrado PSV 2000 11,3 miljoen Zlatan Ibrahimovic Malmö Ajax 2001 8,4 miljoen Wesley Sonck KRC Genk Ajax 2003 8 miljoen Albert Luque Newcastle United Ajax 2007 8 miljoen Ferdi Vierklau Tenerife Ajax 1998 7,3 miljoen Alex Santos PSV 2004 7 miljoen Michael Laudrup Vissel Kobe Ajax 1997 7 miljoen Danko Lazovic Partizan Belgrado Feyenoord 2003 7 miljoen Marc Janko Salzburg FC Twente 2010 7 miljoen Giorgi Kinkladze Manchester City Ajax 1998 7 miljoen Dario Cvitanich Banfield Ajax 2008 7 miljoen

(Cijfers via Algemeen Dagblad)