Roda JC tovert megastunt uit hoge hoed: Nicolas Anelka

Op het veld zullen de toeschouwers in het Parkstad Limburg Stadion hem niet terugzien, maar Anelka is de laatste versterking van het Zuid-Limburgse vreemdelingenlegioen. Dat meldt Voetbal International. De oud-spits van onder meer Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Juventus en Paris Saint-Germain gaat als adviseur aan de slag in de jeugdopleiding van Roda.



De komst van de 21-jarige aanvaller Lyes Houri kwam al uit de koker van Anelka, die al langer samenwerkte met Aleksei Korotaev, de nieuwe mede-eigenaar van de club. Aankomende vrijdag zal de komst van Anelka via een persconferentie worden toegelicht.



Houri is een van de negen (!) spelers die de voorbije maand kozen voor een overstap naar Roda. Die club was verreweg de meest actieve van de Nederlandse clubs, die in totaal een recordaantal van 151 spelers aantrokken.