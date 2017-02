De Vrij: "Jammer dat Ricardo Kishna is vertrokken"

“ Het gaat natuurlijk super met Feyenoord en het ziet er heel stabiel uit”

"Ricardo is een goede jongen met wie ik het goed kan vinden", vertelt Stefan de Vrij, die de Italiaanse topclub wel trouw bleef, tegenover ELF Voetbal. "Ik wens hem bij zijn nieuwe club natuurlijk ook het allerbeste. Dat verdient hij."



In een onlangs verschenen documentaire leek Kishna zich in Rome vaak op te sluiten in zijn appartement. Dat ligt voor De Vrij anders. "Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen keuze in hoe je je vrije tijd besteedt. Ik weet niet of Ricardo zich vaak terugtrok. Maar als hij dat deed, is dat natuurlijk zijn goed recht."



Italiaanse leven

"Zelf ben ik iemand die er hier vaak op uittrekt. De stad Rome en omgeving bevallen me echt heel goed. Ik kan genieten van het Italiaanse leven en daarnaast kan ik zonder al te veel problemen door de stad lopen. Het is niet dat er meteen vijftig mensen om me heen staan haha! Dat valt gelukkig goed mee en daarom is het dus mogelijk erop uit te gaan."



De ex-Feyenoorder speelt dit seizoen net zoveel als in zijn eerste seizoen voor Lazio. Dat doet hem goed op dit moment. "Afgelopen jaar was natuurlijk best heftig door de knieblessure van me. Toen ik daarna terugkwam, brak ik meteen mijn middenvoetsbeentje. Dan zit het allemaal even tegen maar nu ben ik volledig pijnvrij. Dus ik kan gelukkig weer vrijuit spelen."



Feyenoord

Onze 24-jarige landgenoot voelt ook nog steeds veel liefde voor Feyenoord. "Afgelopen zondag zag ik Feyenoord nog spelen tegen NEC en dat was weer een mooie partij. Helaas kan ik ze door mijn eigen programma niet altijd volgen. Het gaat natuurlijk super met Feyenoord en het ziet er heel stabiel uit. De titel kan dit jaar zeker door Feyenoord gewonnen worden."